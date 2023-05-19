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F-16 – официально одна из главных тем. Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии, но онлайн

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Возможность поставки истребителей обсудят на саммите

F-16 – официально одна из главных тем. Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии, но онлайн

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме. Пресс-служба аппарата СНБО Украины сделала уточнение после заявления Алексея Данилова в эфире телемарафона. Секретарь СНБО утром сообщил, что Зеленский будет присутствовать на саммите.

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Саммит начинается 19 мая в японском городе Хиросима и на нем участники планируют объявить о новых санкциях против государства-террориста России.

Возможная поставка Украине истребителей F-16 станет одной из главных тем саммита, это заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель. Бельгиец отметил, что сейчас идет тесная координация действий с целью создания общего подхода к военной поддержке. В эту пятницу, по его словам, будет возможность обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом и другими участниками саммита и совместно рассмотреть, какая дополнительная поддержка необходима. "Совершенно очевидно, что Украина нуждается в большем количестве военной техники", – сказал Мишель.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Шарль Мишель F-16
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Источник:
rnbo.gov.ua

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