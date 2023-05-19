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Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию, названы основные цели поездки

Общие новости
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Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию, названы основные цели поездки

Ed Ram for The Washington Post

Новина українською

Президент Владимир Зеленский 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он написал в соцсетях:

"Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры. Наши приоритеты – возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой".

"Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами – Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, – мусульмане".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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