Президент Украины прибыл в Саудовскую Аравию, названы основные цели поездки
Важный визит
Ed Ram for The Washington Post
Президент Владимир Зеленский 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он написал в соцсетях:
"Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры. Наши приоритеты – возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой".
"Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами – Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, – мусульмане".
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