Подрыв железной дороги в Крыму мог сорвать поставки ракет Черноморскому флоту РФ – разведка Британии
По следам недавней бавовны
росСМИ
18 мая 2023 года под Симферополем сошел с рельсов поезд, заблокировав единственную железнодорожную линию к порту Севастополя, где базируется Черноморский флот России (ЧФ РФ). Руководство заявило, что это произошло в результате "вмешательства посторонних лиц".
Россия быстро отремонтирует линию, но инцидент нарушит поставки грузов и, возможно, вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр", для ЧФ РФ.
Любая диверсия в этой чувствительной сфере еще больше усилит беспокойство Кремля относительно его способности защитить другие ключевые объекты инфраструктуры в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и логистическую роль в обеспечении войны России в Украине.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 19, 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/j4PmEWbVnn
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