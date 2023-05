Подрыв железной дороги в Крыму мог сорвать поставки ракет Черноморскому флоту РФ – разведка Британии

18 мая 2023 года под Симферополем сошел с рельсов поезд, заблокировав единственную железнодорожную линию к порту Севастополя, где базируется Черноморский флот России (ЧФ РФ). Руководство заявило, что это произошло в результате "вмешательства посторонних лиц".

Россия быстро отремонтирует линию, но инцидент нарушит поставки грузов и, возможно, вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр", для ЧФ РФ.

Любая диверсия в этой чувствительной сфере еще больше усилит беспокойство Кремля относительно его способности защитить другие ключевые объекты инфраструктуры в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и логистическую роль в обеспечении войны России в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2023.



