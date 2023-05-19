  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Подрыв железной дороги в Крыму мог сорвать поставки ракет Черноморскому флоту РФ – разведка Британии
В тренде

Подрыв железной дороги в Крыму мог сорвать поставки ракет Черноморскому флоту РФ – разведка Британии

Общие новости
(2 голосов)

По следам недавней бавовны

Подрыв железной дороги в Крыму мог сорвать поставки ракет Черноморскому флоту РФ – разведка Британии

росСМИ

Новина українською

18 мая 2023 года под Симферополем сошел с рельсов поезд, заблокировав единственную железнодорожную линию к порту Севастополя, где базируется Черноморский флот России (ЧФ РФ). Руководство заявило, что это произошло в результате "вмешательства посторонних лиц".

Россия быстро отремонтирует линию, но инцидент нарушит поставки грузов и, возможно, вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр", для ЧФ РФ.

Читайте также"Колеи устали". В ГУР прокомментировали взрыв на железной дороге в оккупированном Крыму

Любая диверсия в этой чувствительной сфере еще больше усилит беспокойство Кремля относительно его способности защитить другие ключевые объекты инфраструктуры в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и логистическую роль в обеспечении войны России в Украине.

По теме
yellow-arrow
Вероника Кудерметова - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
СМИ: ВСУ сбили российский самолет с помощью американского ЗРК Patriot
yellow-arrow
В ГУР рассказали, сколько ракет в месяц сейчас производит РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде