В ГУР рассказали, сколько ракет в месяц сейчас производит РФ
Есть четкие цифры
Zelenskiy Official
Россияне действительно исчерпали значительный запас ракетного вооружения. Однако им удалось наладить производство, несмотря на международные санкции. Как отметил в комментарии РБК-Украина заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, обломки примененных агрессором ракет указывают на то, что они только-только сошли с конвейера. Это боеприпасы, изготовленные в первом квартале 2023 года.
"Они как минимум дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии изготавливать около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 – 35 единиц, "Кинжалов" – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер-М" – пять единиц".
В сумме – 67 ракет. По словам Скибицкого, "таким образом, россиянам удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции".
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