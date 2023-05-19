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СМИ: ВСУ сбили российский самолет с помощью американского ЗРК Patriot

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ПВО из США демонстрирует результат

СМИ: ВСУ сбили российский самолет с помощью американского ЗРК Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские военные использовали комплекс Patriot, чтобы сбить российский бомбардировщик. Об этом сообщили в комментарии CNN неназванные представители Пентагона и Конгресса США. Другие системы ПВО, которые есть на вооружении у Украины, не имеют для этого достаточной дальности поражения.

По информации источника, российский самолет, на который нацелился Patriot, собирался запустить ракеты по украинским целям. Американские чиновники заявили, что украинцы сами принимают решение, как применять ЗРК Patriot для своей защиты.

Ранее СМИ сообщили о повреждении ЗРК Patriot во время российской атаки. В Пентагоне заявили, что система действительно получила повреждения, но ее уже успели отремонтировать.

Читайте такжеВ Воздушных силах прокомментировали данные CNN о повреждении компонентов ЗРК Patriot

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В статье: война с россией Patriot
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Источник:
cnn.com

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