Вероника Кудерметова - Ангелина Калинина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча WTA
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Ангелина Калинина может выйти в финал теннисного турнира WTA1000 в Риме. Последним препятствием до решающего матча для нее будет Вероника Кудерметова, представляющая страну, у которой на соревнованиях нет даже флага. Именно поэтому принципиальность этого противостояния растет невероятно. Ранее Калинина и Кудерметова пересекались дважды. В 2021-м, когда об этой украинской теннисистке еще мало кто знал, Кудерметова победила. Однако в феврале 2023 года на харде в Дубаях верх взяла уже украинка. По пути в полуфинал Ангелина прошла Анну Блинкову, Софию Кенин, Мэдисон Киз и Беатрис Хадад Маю. Судьба Кудерметовой на этом турнире вообще никому не интересна.
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Теннис. WTA. Рим. Полуфинал
19 мая. Начало в 16:30
Вероника Кудерметова (12) - Ангелина Калинина (Украина, 47)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
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