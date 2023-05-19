  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Норвегия передает Украине до восьми РСЗО MLRS M270
В тренде

Норвегия передает Украине до восьми РСЗО MLRS M270

Общие новости
(1 голосов)

И расширит участие в обучении украинцев

Норвегия передает Украине до восьми РСЗО MLRS M270

Резников Твиттер

Новина українською

Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам в четверг объявил о дополнительной военной помощи Украине и расширении участия норвежской стороны в программе военного обучения украинцев в Великобритании.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как отметил норвежский министр, его государство предоставляет Украине военную помощь через специальный фонд, основанный Великобританией, а также в рамках операции Interflex по обучению украинских военных.

Читайте такжеМаляр: На отдельных участках в окрестностях Бахмута наши войска продвинулись на 1 км

"Норвегия делает значительный вклад в Фонд, и мы делаем свой вклад в подготовку украинских солдат как здесь, в Великобритании, так и в Норвегии. Начиная с этого лета, Норвегия удвоит количество наших инструкторов в операции Interflex", – анонсировал он.

Грам также заявил, что Норвегия передает Украине дополнительные системы дальнобойной артиллерии и радары.

"Норвегия предоставляет три артиллерийские радиолокационные станции Arthur и до восьми реактивных систем залпового огня типа MLRS. Помощь предоставляется в тесном сотрудничестве с Великобританией", – отметил он.

Системы MLRS M270 могут поражать цели на расстоянии примерно 80 километров – так же, как и американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В прошлом году несколько партий MLRS Украина получила от Великобритании.

По теме
yellow-arrow
Ангелина Калинина впервые вышла в финал турнира WTA-1000, обыграв в полуфинале россиянку
yellow-arrow
"Есть определенный элемент того, что мы перехватываем инициативу", - Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте
yellow-arrow
Владислав Ващук вступил в Нацгвардию Украины. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде