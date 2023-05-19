"Есть определенный элемент того, что мы перехватываем инициативу", - Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте
За эти сутки на различных участках ВСУ продвинулись на расстояние до 500 м
Getty Images_
Вооруженные силы Украины перехватывают инициативу на Бахмутском направлении и пытаются контратаковать, за эти сутки на различных участках ВСУ продвинулись на расстояние до 500 м.
Об этом заявил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей, его слова приводит Украинская правда.
На вопрос, правдиво ли утверждение Американского института изучения войны о перехвате Украиной инициативы под Бахмутом, Череватый ответил:
"Ситуация очень тяжелая на этом направлении, но контролируемая. Мы видим намерения врага, прогнозируем их, упреждаем. Можно сказать, что да – есть определенный, скажем, элемент того, что мы перехватываем у них инициативу и пытаемся контратаковать".
Также Череватый добавил, что Бахмут остается приоритетной целью врага. За эти сутки произошло 10 боестолкновений, 477 раз враг попадал по украинским позициям, совершил 9 авианалетов. 141 оккупант был уничтожен, 220 получили ранения, один попал в плен.
"Враг продолжает проводить штурмы непосредственно в самом городе. Наши подразделения, где есть возможность, также давят на врага и продолжают продвижение по территории. В частности, за эти сутки на разных направлениях до 500 метров удалось пройти нашим защитникам", - подвел итог спикер.
Популярное сейчас
- Милевский обиделся, что его не пригласили. Селезнев объявил, кто сыграет в его прощальном матче
- Урок футбола от Манчестер Сити, устаревший Реал, скучное дерби Милана, Довбик и Марсель
- Фанат зря рвал билет. В Англии команда устроила невероятный камбэк после поражения 0:4 в 1-й игре
- "С нас хватит," - Венгрия заблокирует предоставление Украине помощи от ЕС
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
Новости по теме
- 11:20 Украинские В ВСУ сообщили, на сколько Силы обороны продвинулись за сутки на Бахмутском направлении
- 13:36 Украинские В ВСУ прокомментировали заявления россиян о снарядном голоде и назвали кол-во потерь врага под Бахмутом за последние 9 месяцев
- 21:50 Украинские "Выйти из Бахмута вагнеровцам не даст Путин", - в ВСУ не верят в заявления Пригожина