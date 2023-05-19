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"Есть определенный элемент того, что мы перехватываем инициативу", - Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте

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За эти сутки на различных участках ВСУ продвинулись на расстояние до 500 м

"Есть определенный элемент того, что мы перехватываем инициативу", - Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте

Getty Images_

Новина українською

Вооруженные силы Украины перехватывают инициативу на Бахмутском направлении и пытаются контратаковать, за эти сутки на различных участках ВСУ продвинулись на расстояние до 500 м.

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Об этом заявил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей, его слова приводит Украинская правда.

На вопрос, правдиво ли утверждение Американского института изучения войны о перехвате Украиной инициативы под Бахмутом, Череватый ответил:

"Ситуация очень тяжелая на этом направлении, но контролируемая. Мы видим намерения врага, прогнозируем их, упреждаем. Можно сказать, что да – есть определенный, скажем, элемент того, что мы перехватываем у них инициативу и пытаемся контратаковать".

Также Череватый добавил, что Бахмут остается приоритетной целью врага. За эти сутки произошло 10 боестолкновений, 477 раз враг попадал по украинским позициям, совершил 9 авианалетов. 141 оккупант был уничтожен, 220 получили ранения, один попал в плен.

"Враг продолжает проводить штурмы непосредственно в самом городе. Наши подразделения, где есть возможность, также давят на врага и продолжают продвижение по территории. В частности, за эти сутки на разных направлениях до 500 метров удалось пройти нашим защитникам", - подвел итог спикер.

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В статье: война с россией Сергей Череватый
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