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Ангелина Калинина впервые вышла в финал турнира WTA-1000, обыграв в полуфинале россиянку

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Отличный матч в исполнении украинки

Ангелина Калинина впервые вышла в финал турнира WTA-1000, обыграв в полуфинале россиянку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал турнира WTA 1000 в Италии. В полуфинальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Рим, Италия. Полуфинал

Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова 7:5, 5:7, 6:2

Благодаря этой победе украинка вышла вперед по очным встречам.

Стоит отметить, что 26-летняя Ангелина Калинина впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA 1000.

В финале соревнований в Риме Калинина сыграет с победительницей матча Елена Остапенко - Елена Рыбакина.

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В статье: Ангелина Калинина
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