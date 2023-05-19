Ангелина Калинина впервые вышла в финал турнира WTA-1000, обыграв в полуфинале россиянку
Отличный матч в исполнении украинки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал турнира WTA 1000 в Италии. В полуфинальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
Рим, Италия. Полуфинал
Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова 7:5, 5:7, 6:2
Благодаря этой победе украинка вышла вперед по очным встречам.
Стоит отметить, что 26-летняя Ангелина Калинина впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA 1000.
В финале соревнований в Риме Калинина сыграет с победительницей матча Елена Остапенко - Елена Рыбакина.
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