Зеленский посетит саммите G7, где встретится с Байденом, - Ермак
Президент Украины посетит саммит G7 в Японии
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания на саммите G7 в Японии встретится с президентом США Джо Байденом.
Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.
"Президент Зеленский будет встречаться с президентом США в ближайшие дни", - сказал Ермак. Он также подтвердил участие Зеленского в саммите G7. "Да, я могу это подтвердить", – сказал он.
По словам Ермака, во время встречи с Байденом будет среди прочего обсуждено заявление США о поддержке "коалиции истребителей".
"Президенты проговорят этот вопрос и другие", – сказал руководитель ОП.
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