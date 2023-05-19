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Зеленский посетит саммите G7, где встретится с Байденом, - Ермак

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Президент Украины посетит саммит G7 в Японии

Зеленский посетит саммите G7, где встретится с Байденом, - Ермак

Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания на саммите G7 в Японии встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Зеленский будет встречаться с президентом США в ближайшие дни", - сказал Ермак. Он также подтвердил участие Зеленского в саммите G7. "Да, я могу это подтвердить", – сказал он.

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По словам Ермака, во время встречи с Байденом будет среди прочего обсуждено заявление США о поддержке "коалиции истребителей".

"Президенты проговорят этот вопрос и другие", – сказал руководитель ОП.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Джо Байден
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