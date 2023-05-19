CNN: США примут участие в "коалиции истребителей" – будут обучать украинских пилотов
Важнейшее решение из Белого дома
Фото - Володимир Зеленський
Президент США Джо Байден заявил, что США поддерживают усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях четвертого поколения. К ним, в частности, относятся и F-16.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации Байдена.
"Ожидается, что тренировка будет проходить не в США, а в Европе, однако американские специалисты будут принимать в этом участие. Тренировки должны занять несколько месяцев", - отметил чиновник, выразив надежду, что обучение начнется "в ближайшие недели".
CNN отмечает, что такое решение означает резкое изменение в позиции Байдена, который заявлял ранее, что не верит, что Украине нужны F-16.
"Пока будет продолжаться тренировка, наша коалиция решит, когда, собственно, предоставлять самолеты, сколько их будет и кто их предоставит", - рассказал чиновник.
Он добавил, что в настоящее время США и союзники сконцентрированы на поставках Украины большого количества разнообразных систем и оружия, необходимых Киеву для проведения наступательных операций весной и летом. "Обсуждение усиления украинских ВВС демонстрирует наши долгосрочные обязательства по поддержке украинской самообороны", – резюмировал чиновник.
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