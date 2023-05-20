В аэропорту оккупированного Мариуполя раздались взрывы. ВИДЕО

Вечером во временно оккупированном Мариуполе прогремели несколько взрывов, в том числе в районе аэропорта.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

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"Взрывы в Мариупольском районе. Известно о трех мощных взрывах, которые слышали мариупольцы. Предварительно, попадание в местонахождение личного состава окупантов на территории Мариупольского аэропорта. Судя по видео, в случае подтверждения информации, враг должен был понести значительные потери. Ждем хороших новостей", – говорится в сообщении.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что местные жители сообщают о взрывах между с. Агробаза и городом. Также сообщают о взрывах в аэропорту.