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Синхронные победы Днепра-1 и Шахтера, Лунин хочет уйти из Реала. Главные новости за 19 мая

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Старт тура в УПЛ, дисквалификация Ротаня, новый контракт для капитана "ПСЖ" - дайджест главных новостей за пятницу

Синхронные победы Днепра-1 и Шахтера, Лунин хочет уйти из Реала. Главные новости за 19 мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 19-е мая.

"Днепр-1" добыл тяжелую победу в УПЛ

По традиции, новый тур украинского первенства стартовал в пятницу. В рамках 27-го игрового дня в номинально домашней игре "Днепр-1" принимал "Колос". Фаворит провел достаточно энергозатратный матч, добыв победу лишь в компенсированное время. "Колос" открыл счет в конце первого тайма (забил Мякушко), однако во втором тайме днепряне ответили дважды. Очередной гол в этом сезоне забил Довбик, а уже в компенсированное время три бала днепрянам принес Сарапий. Благодаря этому успеху "Днепр-1" временно возглавил таблицу УПЛ, однако после...

"Шахтер" обыграл "Верес" в Ровно

Спустя час после конца матча с участием "Днепра-1" свой поединок начал донецкий "Шахтер". Коллектив Йовичевича провел не менее напряженный матч, сумев с трудом обыграть "Верес". В первом тайме за дончан отличился Зубков, в самом начале второго пенальти не сумел реализовать Сикан. После этого "Верес" усилиями Шарая сумел сравнять, однако гол Матвиенко в самой концовке вернул "Шахтер" на первую строчку УПЛ. Отметим также, что в пятницу "Ворскла" дома сумела одолеть "Кривбасс" (1:0).

Руслан Ротань и легионер "Днепра-1" получили дисквалификацию

Не так давно "Днепр-1" и "Александрия" провели достаточно эмоциональный матч, который завершился вничью 1:1. В тот день за проявление эмоций был удален наставник "горожан" Руслан Ротань, помимо этого, активно принимал участие в перепалке легионер днепрян Жоау Пеглоу. Все они получили бан от УАФ. Ротань получил отстранение на три матча (два из которых – условно), а клуб оштрафован на 20 тыс. грн. Что касается Пеглоу, то бразилец дисквалифицирован на 4 поединка, один из которых условно. Администратор "Днепра-1" Вадим Комардин также отстранен на три матча, один из которых условно.

Андрей Лунин хотел бы покинуть "Реал"

И вновь в Испании пишут о желании украинского вратаря Андрея Лунина сменить клуб. По крайней мере, так передает AS. По их данным, украинец недоволен своим количеством игрового времени в "Реале" и хотел бы летом перейти в команду, где станет первым номером. При этом отмечается, что мадридцы не будут препятствовать потенциальному трансферу, а на место Андрея может быть подписан опытный резервный вратарь. Отметим, что в текущем сезоне на счету Лунина 12 игр, в которых он пропустил 13 голов.

Капитан "ПСЖ" продлил контракт с клубом

Один из сильнейших защитников последних лет Маркиньос остается в "ПСЖ". В прошедшую пятницу руководство парижан объявило о продлении контракт с 29-летним игроком, который уже десятый сезон играет за французский клуб. Новая сделка рассчитана до 2028-го года. Отметим, что в составе "ПСЖ" бразилец в сумме отыграл 405 поединков, что является третьим показателем. На его счету семь чемпионств, шесть побед в кубке Франции, а также семь - в суперкубке. В 2020-м год Маркиньос вместе с "ПСЖ" играл в финале Лиги Чемпионов.

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