  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ночью атаковали 20 дронами "Shahed". Силы ПВО уничтожили все
В тренде

Россияне ночью атаковали 20 дронами "Shahed". Силы ПВО уничтожили все

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Невероятная работа защитников Украины

Россияне ночью атаковали 20 дронами "Shahed". Силы ПВО уничтожили все

Zelenskiy Official

Новина українською

Россияне в ночь с 19 на 20 мая в несколько этапов атаковали Украину с воздуха. Отечественные силы противовоздушной обороны отработали на отлично.

“В полночь 20 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами “Shahed”, которые направили на Киевщину.

Все уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

Также, в конце суток 19 мая, на восточном направлении, в зоне ответственности воздушного командования "Восток", уничтожены два ударных дрона типа "Shahed", а на южном направлении, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", - разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР" ”, - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме этого отмечается, что тактическая авиация ПС за прошедшие и текущие сутки совершила до 30 самолетов вылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие.

Россияне ночью атаковали 20 дронами "Shahed". Силы ПВО уничтожили все - изображение 1

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что падение остатков дрона повлекло за собой пожар.

"Воспламенение в результате падения обломков в Днепровском районе столицы. Пожар на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы работают на месте. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал городской голова в своем Telegram.

Читайте такжеГенштаб: Наряду с ведением позиционной обороны ВСУ ведут и активные действия, в частности наступательные
По теме
yellow-arrow
Украинская легкоатлетка и нардеп Саладуха получила подозрение от НАБУ
yellow-arrow
Силы Обороны ликвидировали еще 670 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
yellow-arrow
Синхронные победы Днепра-1 и Шахтера, Лунин хочет уйти из Реала. Главные новости за 19 мая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ Shahed-136
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде