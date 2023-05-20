Россияне ночью атаковали 20 дронами "Shahed". Силы ПВО уничтожили все
Невероятная работа защитников Украины
Zelenskiy Official
Россияне в ночь с 19 на 20 мая в несколько этапов атаковали Украину с воздуха. Отечественные силы противовоздушной обороны отработали на отлично.
“В полночь 20 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами “Shahed”, которые направили на Киевщину.
Все уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.
Также, в конце суток 19 мая, на восточном направлении, в зоне ответственности воздушного командования "Восток", уничтожены два ударных дрона типа "Shahed", а на южном направлении, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", - разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР" ”, - говорится в сообщении Генштаба.
Кроме этого отмечается, что тактическая авиация ПС за прошедшие и текущие сутки совершила до 30 самолетов вылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что падение остатков дрона повлекло за собой пожар.
"Воспламенение в результате падения обломков в Днепровском районе столицы. Пожар на крыше 9-ти этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе. Все службы работают на месте. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал городской голова в своем Telegram.
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