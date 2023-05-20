Силы Обороны ликвидировали еще 670 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

За прошедшие сутки было ликвидировано еще 670 захватчиков. Кроме этого, Силы Обороны уничтожили 90 единиц техники. В частности, в статистику включены 20 ударных дронов “Shahed”, которыми россияне атаковали в ночь с 19 на 20 мая.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: