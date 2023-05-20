Силы Обороны ликвидировали еще 670 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян на войне против Украины
90 единиц техники больше не помогут захватчикам
Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.
За прошедшие сутки было ликвидировано еще 670 захватчиков. Кроме этого, Силы Обороны уничтожили 90 единиц техники. В частности, в статистику включены 20 ударных дронов “Shahed”, которыми россияне атаковали в ночь с 19 на 20 мая.
В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 202 430 (+670 за минувшие сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3781 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7382 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 3229 (+19) ед,
- РСЗО – 564 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 325 (+6) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2801 (+32),
- крылатых ракет ‒ 1011 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6103 (+20) ед,
- специальной техники – 423 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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