Украинская легкоатлетка и нардеп Саладуха получила подозрение от НАБУ
Такова жизнь нардепа
instagram.com/olga_saladukha
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в тройном прыжке, а ныне народный депутат Ольга Саладуха получила подозрение от Национального антикоррупционного бюро.
Ее подозревают в том, что, имея в своей собственности земельный участок в Киевской области, нардеп не задекларировала недостроенное двухэтажное жилое здание стоимостью почти 1,8 миллиона гривен, которое находится на этой земле.
Ранее НАПК уже предупреждали Ольгу об этом факте, однако она никак не на него не отреагировала.
Солодуху ждет суд, который и будет выбирать для нее меру пресечения.
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