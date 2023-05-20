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Зеленский прилетел в Японию, чтобы присутствовать на встрече лидеров G7

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Президент Украины запланировал множество деловых встреч

Зеленский прилетел в Японию, чтобы присутствовать на встрече лидеров G7

Ed Ram for The Washington Post

Новина українською

В воскресенье, 21 мая, Владимир Зеленский будет присутствовать на встрече лидеров G7 в Хиросиме. В рамках поездки у президента запланировано еще много важных встреч.

Утром 20 мая Владимир Зеленский приземлился в Японии, где встретится с мировыми лидерами на саммите G7. Президент прибыл в Хиросиму на французском правительственном самолете.

На видео видно, что в аэропорту Зеленский долго не задержался – он сразу сел в машину и отправился в путь. Это первая поездка Владимира Зеленского в Японию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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В статье: Япония война с россией Владимир Зеленский Джо Байден
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