Зеленский прилетел в Японию, чтобы присутствовать на встрече лидеров G7
Президент Украины запланировал множество деловых встреч
Ed Ram for The Washington Post
В воскресенье, 21 мая, Владимир Зеленский будет присутствовать на встрече лидеров G7 в Хиросиме. В рамках поездки у президента запланировано еще много важных встреч.
Утром 20 мая Владимир Зеленский приземлился в Японии, где встретится с мировыми лидерами на саммите G7. Президент прибыл в Хиросиму на французском правительственном самолете.
На видео видно, что в аэропорту Зеленский долго не задержался – он сразу сел в машину и отправился в путь. Это первая поездка Владимира Зеленского в Японию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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