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Елена Рыбакина - Ангелина Калинина: смотреть видео онлайн трансляцию финала WTA1000 в Риме

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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча WTA

Елена Рыбакина - Ангелина Калинина: смотреть видео онлайн трансляцию финала WTA1000 в Риме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На престижном Мастерсе в Риме Ангелина Калинина прошла уже двух российских теннисисток: Анну Блинкову и Веронику Кудерметову. На очереди уроженка Москвы, которая в 2018-м сменила российское гражданство на казахстанское. Уже во время полномасштабной войны она жаловалась, что не выбирала, где ей родиться, а при вопросах о войне говорила, что у нее плохой английский. Для Калининой это первый в карьере финал Мастерса, а для украинского тенниса второй в целом. Историческое событие.

Матч начнется после двух мужских полуфиналов. Но точно не раньше 20 часов.

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Теннис. WTA1000. Рим. Финал
20 мая. Начало не ранее 20:00
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) - Ангелина Калинина (Украина, 47)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO

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Єлєна Рибакіна - Ангеліна Калініна дивитися відео онлайн трансляцію
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