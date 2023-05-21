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Калинина снялась с финала Мастерса в Риме

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Травма не позволила доиграть поединок

Калинина снялась с финала Мастерса в Риме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла дебютный для себя финал теннисного турнира серии WTA1000, проходившего на грунтовом покрытии в Риме. Ее соперницей в решающем матче была представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Ангелина изначально показывала, что испытывала дискомфорт в работе ног. Вероятно, это связано с трудными предыдущими встречами, ведь в трех раундах до этого Калинина в сумме провела почти девять часов. Впрочем, это не помешало украинке начать игру с брейка и повести 2:0. Однако "разбегаться" так и не удалось: постепенно Рыбакина сравняла счет, а в десятом гейме у украинки разладилась первая подача, что привело к проигрышу всего сета.

Вторая партия началась с защиты Рыбакиной своей подачи. На подаче Калининой теннисистки провели только один розыгрыш, после чего украинка вызвала на корт физиотерапевта и сообщила о сильной боли в левой ноге. В итоге после разговора с медиком Ангелина решила сняться с матча.

Выход в финал Мастерса – самое высокое достижение для Калининой в карьере. В обновленном рейтинге WTA Ангелина поднимется на 25-е место.

Теннис. WTA1000. Рим. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – Ангелина Калинина (Украина, 47) 6:4, 1:0

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В статье: Ангелина Калинина Елена Рыбакина
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