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Урожай артиллерии и ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне

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84 единицы техники больше не помогут захватчикам

Урожай артиллерии и ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.

На минувшие сутки Силы Обороны ликвидировали 730 человек. Также были уничтожены 84 единицы техники разного вида.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 203 160 (+730) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3783 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7398 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 3258 (+29) ед,
  • РСЗО – 564 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 327 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2822 (+21),
  • крылатых ракет ‒ 1011 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6115 (+12) ед,
  • специальной техники – 425 (+2).

Также Генштаб в сводке отмечает, что авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Уничтожены 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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