Урожай артиллерии и ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов на войне
84 единицы техники больше не помогут захватчикам
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины.
На минувшие сутки Силы Обороны ликвидировали 730 человек. Также были уничтожены 84 единицы техники разного вида.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 203 160 (+730) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3783 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7398 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 3258 (+29) ед,
- РСЗО – 564 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 327 (+2) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2822 (+21),
- крылатых ракет ‒ 1011 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6115 (+12) ед,
- специальной техники – 425 (+2).
Также Генштаб в сводке отмечает, что авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Уничтожены 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага.
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