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Генштаб ВСУ: Бои за Бахмут не прекращаются

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За субботу произошло 53 боевых столкновения

Генштаб ВСУ: Бои за Бахмут не прекращаются

фото - Getty Images

Новина українською

В субботу, 20 мая, россияне объявили, что полностью захватили Бахмут. Однако в утренней сводке воскресенья, 21 мая, Генеральный штаб ВСУ сообщает, что бои за город продолжаются.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы", говорится в сводке.

Всего за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

  • На Купянском направлении россияне не прекращают попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалинового, Авдеевки, успеха не имел.
  • На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
  • На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

При этом россияне продолжают наносить ракетные и авиационные удары по позициям украинских войск и районам населенных пунктов. За субботу было зафиксировано 7 ракетных и 70 авиационных ударов, армия РФ совершила 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ Бахмут
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