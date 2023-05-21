Reuters: Зеленский признал, что Украина не контролирует Бахмут
Президент прямо ответил на вопросы журналистов
Фото из свободных источников
Международное информационное агентство Reuters сообщает, что в воскресенье, 21 мая, президент Владимир Зеленский признал, что Украина потеряла контроль над Бахмутом.
"Думаю, что нет. С сегодняшнего дня Бахмут только в наших сердцах", - цитирует Reuters ответ Зеленского на вопрос, контролирует ли город до сих пор официальный Киев.
При этом украинский лидер добавил: "Враг уничтожил все. Сегодня там только земля и много мертвых россиян. Наши защитники провели там мощную работу. Мы очень благодарны им за это".
Отметим, что в субботу, 20 мая, Россия объявила, что полностью оккупировала город. В свою очередь Генштаб ВСУ в утренней сводке воскресенья сообщал, что "бои за Бахмут не прекращаются".
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