Reuters: Зеленский признал, что Украина не контролирует Бахмут

Международное информационное агентство Reuters сообщает, что в воскресенье, 21 мая, президент Владимир Зеленский признал, что Украина потеряла контроль над Бахмутом.

"Думаю, что нет. С сегодняшнего дня Бахмут только в наших сердцах", - цитирует Reuters ответ Зеленского на вопрос, контролирует ли город до сих пор официальный Киев.

При этом украинский лидер добавил: "Враг уничтожил все. Сегодня там только земля и много мертвых россиян. Наши защитники провели там мощную работу. Мы очень благодарны им за это".

Отметим, что в субботу, 20 мая, Россия объявила, что полностью оккупировала город. В свою очередь Генштаб ВСУ в утренней сводке воскресенья сообщал, что "бои за Бахмут не прекращаются".