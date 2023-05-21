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Reuters: Зеленский признал, что Украина не контролирует Бахмут

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Президент прямо ответил на вопросы журналистов

Reuters: Зеленский признал, что Украина не контролирует Бахмут

Фото из свободных источников

Новина українською

Международное информационное агентство Reuters сообщает, что в воскресенье, 21 мая, президент Владимир Зеленский признал, что Украина потеряла контроль над Бахмутом.

"Думаю, что нет. С сегодняшнего дня Бахмут только в наших сердцах", - цитирует Reuters ответ Зеленского на вопрос, контролирует ли город до сих пор официальный Киев.

При этом украинский лидер добавил: "Враг уничтожил все. Сегодня там только земля и много мертвых россиян. Наши защитники провели там мощную работу. Мы очень благодарны им за это".

Отметим, что в субботу, 20 мая, Россия объявила, что полностью оккупировала город. В свою очередь Генштаб ВСУ в утренней сводке воскресенья сообщал, что "бои за Бахмут не прекращаются".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Бахмут
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Источник:
Reuters

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Комментарии (2)
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Gayami (Киев)
21.05.2023 в 10:50
А почему эту новость мы узнаем от Reuters, а не от самого прези. непосредственно?
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.05.2023 в 11:23
Коментувати політику то не твоє, імбецильний додік.
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0
-1

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