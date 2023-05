Пресс-секретарь Зеленского: Reuters неправильно подало ответ президента о Бахмуте

В воскресенье, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Японии, где проходит встреча Большой Семерки, ответил на вопрос журналистов, контролирует ли до сих пор Украина город Бахмут.

Агентство Reuters после этого сообщило, что Зеленский признал, что Украина потеряла Бахмут.

Однако пресс-секретарь Сергей Никифоров отрицает такую подачу информации.

"Что касается ответа Президента Украины на вопрос о Бахмуте.

Reporter’s question:

– Russians said they have taken Bakhmut (россияне говорят, что они взяли Бахмут).

President’s reply:

– I think no (я думаю нет).

Таким образом, президент отрицал взятие Бахмута", - написал Никифоров в социальной сети Фейсбук.

Here is video with the reporter’s question.



Reporter: “Is Bakhmut still in Ukraine’s hands? The Russians say they’ve taken Bakhmut.”



Zelensky: “I think no…”



His team tells me he was answering about the second part of the question. pic.twitter.com/GxyjfrE0Ei