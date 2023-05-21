  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пресс-секретарь Зеленского: Reuters неправильно подало ответ президента о Бахмуте
В тренде

Пресс-секретарь Зеленского: Reuters неправильно подало ответ президента о Бахмуте

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Никифоров утверждает, что Зеленский не говорил о потере города

Пресс-секретарь Зеленского: Reuters неправильно подало ответ президента о Бахмуте

Getty Images_

Новина українською

В воскресенье, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Японии, где проходит встреча Большой Семерки, ответил на вопрос журналистов, контролирует ли до сих пор Украина город Бахмут.

Агентство Reuters после этого сообщило, что Зеленский признал, что Украина потеряла Бахмут.

Пресс-секретарь Зеленского: Reuters неправильно подало ответ президента о Бахмуте - изображение 1

Однако пресс-секретарь Сергей Никифоров отрицает такую подачу информации.

"Что касается ответа Президента Украины на вопрос о Бахмуте.

Reporter’s question:

– Russians said they have taken Bakhmut (россияне говорят, что они взяли Бахмут).

President’s reply:

– I think no (я думаю нет).

Таким образом, президент отрицал взятие Бахмута", - написал Никифоров в социальной сети Фейсбук.

Добавим, что Зеленский также сказал: "For today, Bakhmut is only in our hearts", что значит - "на сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах".

Он добавил, что враг уничтожил город: "Сегодня там только земля и много мертвых россиян. Наши защитники провели мощную работу. Мы очень благодарны им за это".

Отметим, что в субботу, 20 мая, Россия объявила, что полностью оккупировала город. В свою очередь Генштаб ВСУ в утренней сводке воскресенья сообщал, что "бои за Бахмут не прекращаются".

По теме
yellow-arrow
Reuters: Зеленский признал, что Украина не контролирует Бахмут
yellow-arrow
Боеприпасы и транспорт. США выделили Украине новый пакет военной помощи
yellow-arrow
Генштаб ВСУ: Бои за Бахмут не прекращаются
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский Бахмут
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gayami (Киев)
21.05.2023 в 10:55
"Я думаю, нет..." Он что, точно не знает?
Ответить
+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.05.2023 в 11:22
Тобі хто дозволяв хлєбало відкривати, спермоглот?
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде