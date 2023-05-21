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Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч военных – Джо Байден

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Однако о полном захвате города президент не сообщил

Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч военных – Джо Байден

фото libkos

Новина українською

Россия при попытке захватить Бахмут потеряла более 100 тысяч своих военных. Об этом на пресс-конференции G7 в японском городе Хиросима заявил президент США Джо Байден.

“Бахмут. Есть вопрос – потерян он или нет. А правда в том, что более 100 тысяч россиян потеряно в Бахмуте. Это компенсировать очень тяжело. Бахмут – это опустошенный город. Но им удалось сковать слишком много российских войск", - подчеркнул Байден.

Президент США говорил о Бахмуте в контексте ожидаемого контрнаступления Украины и участии в нем истребителей F-16. Он считает, что F-16 не помогли бы Украине в Бахмуте.

Также глава Штатов в личном разговоре с Зеленским изложил украинскому президенту план подготовки украинских пилотов на F-16. Байден добавил, что такой шаг необходим для усиления воздушных сил Украины в рамках долгосрочного обязательства.

"Последние несколько дней еще раз подчеркнули важность глобального лидерства Америки... Безопасность и процветание американского народа значительно повышаются благодаря совместной работе с нашими ближайшими союзниками и партнерами по построению будущего с большей экономической силой и устойчивостью в более мирном и стабильном мире", - добавил Байден.

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В статье: Джо Байден Бахмут
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