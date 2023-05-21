Генерал Сырский: ВСУ продвигаются по флангам и приближаются к взятию Бахмута в окружение

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте. Накануне россияне заявили, что захватили город. Генштаб же сообщал, что бои за Бахмут продолжаются.

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это обязательно произойдет.

Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые, врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля над подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества.

В ходе работы с командирами мы подробно разобрали наши действия и порядок уничтожения врага. Поэтому продолжаем оборону. Ситуация сложная, но под контролем", – подчеркнул Сырский.

Накануне президент Зеленский заявил, что Бахмут фактически полностью разрушен российскими оккупантами. По словам президента США Джо Байдена, во время осады города россияне потеряли около 100 тысяч личного состава.