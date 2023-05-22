ВСУ нанесли 19 ударов по районам сосредоточения россиян, также насыпали по ЗРК
Бои за Бахмут продолжаются
Холодний Яр
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 22 мая, сообщает, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также 7 – по их зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 2 склада боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.
Также были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также 5 ударных.
Но и россияне за воскресенье нанесли 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Как следствие, были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка противник снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием.
Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. За прошедшие сутки противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее Ивановского. К тому же вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского. На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Также в эпицентре боевых действий остается Марьинка.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются, сообщает Генштаб.
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