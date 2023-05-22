Добавился самолет и 20 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.05.23. За воскресенье, 21 мая, было ликвидировано еще 720 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 203 880 человек.

Отмечаем, что ВСУ также добавили в число уничтоженной техники еще один самолет, теперь их число составляет 309. Также отмечаем уничтожение в течение суток 20 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике (в скобках – за 21 мая):