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Добавился самолет и 20 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Более 700 окупантов навсегда возвращаются домой

Добавился самолет и 20 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.05.23. За воскресенье, 21 мая, было ликвидировано еще 720 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 203 880 человек.

Отмечаем, что ВСУ также добавили в число уничтоженной техники еще один самолет, теперь их число составляет 309. Также отмечаем уничтожение в течение суток 20 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике (в скобках – за 21 мая):

  • танков - 3785 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7407 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 3278 (+20) ед,
  • РСЗО - 565 (+1) ед,
  • средства ПВО - 327 (+0) ед,
  • самолетов - 309 (+1) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8),
  • крылатые ракеты – 1011 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6129 (+14) ед,
  • специальная техника – 427 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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