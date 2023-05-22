Добавился самолет и 20 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Более 700 окупантов навсегда возвращаются домой
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.05.23. За воскресенье, 21 мая, было ликвидировано еще 720 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 203 880 человек.
Отмечаем, что ВСУ также добавили в число уничтоженной техники еще один самолет, теперь их число составляет 309. Также отмечаем уничтожение в течение суток 20 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике (в скобках – за 21 мая):
- танков - 3785 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7407 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 3278 (+20) ед,
- РСЗО - 565 (+1) ед,
- средства ПВО - 327 (+0) ед,
- самолетов - 309 (+1) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8),
- крылатые ракеты – 1011 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6129 (+14) ед,
- специальная техника – 427 (+2).
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