Ночью РФ нанесла массированный удар по Днепропетровщине: мощно работала ПВО, но есть и прилеты
Есть пострадавшие
Дніпропетровська ОДА
В Днепре в ночь с 21 на 22 мая прозвучало около 20 взрывов. Противовоздушная оборона работала как по ракетам, так и по дронам. Защитники из Воздушного командования "Восток" сбили над областью 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. К сожалению, есть и прилеты, как отмечают в ОВА.
В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникло два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса.
Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там разбиты 3 здания. В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. Пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Обследование территории продолжается.
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