  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью РФ нанесла массированный удар по Днепропетровщине: мощно работала ПВО, но есть и прилеты
В тренде

Ночью РФ нанесла массированный удар по Днепропетровщине: мощно работала ПВО, но есть и прилеты

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Есть пострадавшие

Ночью РФ нанесла массированный удар по Днепропетровщине: мощно работала ПВО, но есть и прилеты

Дніпропетровська ОДА

Новина українською

В Днепре в ночь с 21 на 22 мая прозвучало около 20 взрывов. Противовоздушная оборона работала как по ракетам, так и по дронам. Защитники из Воздушного командования "Восток" сбили над областью 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. К сожалению, есть и прилеты, как отмечают в ОВА.

В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникло два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты 25 частных машин и 2 автобуса.

Читайте такжеВСУ нанесли 19 ударов по районам сосредоточения россиян, также насыпали по ЗРК

Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там разбиты 3 здания. В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. Пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Обследование территории продолжается.

По теме
yellow-arrow
Зозуля: Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к россиянам
yellow-arrow
На ЗАЭС снова блэкаут. В Энергоатоме сообщили, что РФ поставила под риск безопасность всего мира
yellow-arrow
"Для них – да". Байден эффектно ответил на вопрос о риске угроз РФ из-за F-16 для Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Николай Лукашук Сергей Лысак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде