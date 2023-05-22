Воздушные Силы подтвердили уничтожение истребителя РФ, также есть полные данные по ночной атаке

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины – г. Днепр. Атака осуществлялась 16-ю ракетами различных типов и 20-ю ударными дронами "Shahed-136/131".

В общем противник выпустил: 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря; 5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с разных направлений – Азовского моря и Курской области; 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма; 5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области. 20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожено четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed".

Также украинские защитники уничтожили вражеский самолет. В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины на Херсонщине "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35. Обстоятельства утилизации самолета уточняются, отметили в командовании Воздушных Сил.

Еще вечером 21 мая мониторинговые чаты сообщили, что истребитель Су-35, который совершил пуски КАБ в сторону Херсонщины, предварительно, был сбит в Черном море неподалеку Железного Порта. Его стоимость больше $12 млн (1 млрд российских рублей).

Су-35 – это многоцелевой российский истребитель четвертого поколения. Разработан в российском ОКБ Сухого в 2008 году. Этот тип истребителей в россии является одним из основных. По статистике Медиацентра Украина – Укринформ, ВСУ за время полномасштабной войны уничтожили 24 таких российских самолета.