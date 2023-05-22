  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Для них – да". Байден эффектно ответил на вопрос о риске угроз РФ из-за F-16 для Украины
В тренде

"Для них – да". Байден эффектно ответил на вопрос о риске угроз РФ из-за F-16 для Украины

Общие новости
(1 голосов)

Просто и понятно

"Для них – да". Байден эффектно ответил на вопрос о риске угроз РФ из-за F-16 для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден прокомментировал угрозы РФ о столкновении с "колоссальными рисками" в случае поставки Украине истребителей F-16. С таким заявлением ранее выступили в мид россии.

На пресс-конференции после саммита G7 Байдена спросили, является ли поставка F-16 Украине колоссальным риском, как утверждают в России. "Для них – да", – коротко и четко ответил президент США.

Президент Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку США международной "коалиции истребителей". Самолеты F-16, которые Украина получит от союзников, предоставят при условии, если их не будут использовать для ударов по территории страны-агрессора РФ, об этом сказали в Белом доме 20 мая.

Читайте такжеПольша хочет производить у себя снаряды с обедненным ураном для Abrams и открыть хаб для этих танков

По теме
yellow-arrow
Зозуля: Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к россиянам
yellow-arrow
На ЗАЭС снова блэкаут. В Энергоатоме сообщили, что РФ поставила под риск безопасность всего мира
yellow-arrow
Воздушные Силы подтвердили уничтожение истребителя РФ, также есть полные данные по ночной атаке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Джо Байден F-16
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.05.2023 в 10:13
Красень! Коротко, та сподіваюсь дохідливо для пуйл@... "Вой на болотах" не стихатиме:"А что ж ми?"...І знову за ядерні погрози візьмуться, оскільки більше нічим...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде