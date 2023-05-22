"Для них – да". Байден эффектно ответил на вопрос о риске угроз РФ из-за F-16 для Украины
Просто и понятно
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден прокомментировал угрозы РФ о столкновении с "колоссальными рисками" в случае поставки Украине истребителей F-16. С таким заявлением ранее выступили в мид россии.
На пресс-конференции после саммита G7 Байдена спросили, является ли поставка F-16 Украине колоссальным риском, как утверждают в России. "Для них – да", – коротко и четко ответил президент США.
Президент Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку США международной "коалиции истребителей". Самолеты F-16, которые Украина получит от союзников, предоставят при условии, если их не будут использовать для ударов по территории страны-агрессора РФ, об этом сказали в Белом доме 20 мая.
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