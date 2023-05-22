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В США еще не принято решение относительно того, кто именно будет передавать F-16 для Украины

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Сама Америка или какая-то из стран Европы?

В США еще не принято решение относительно того, кто именно будет передавать F-16 для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Джо Байден еще не принял окончательного решения относительно того, передадут ли Соединенные Штаты сами Украине истребители F-16 или это сделают союзники. Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, его цитирует Politico.

"Я думаю, что учитывая количество F-16, которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и то, что, исходя из денег, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов относительно систем, которые можно предоставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения".

"Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала этого контрнаступления. Теперь, когда мы это сделали, мы можем рассчитывать на долгосрочную способность Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. Истребители четвертого поколения, западные истребители, F-16 являются важными для этой борьбы".

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В статье: война с россией Джо Байден Джейк Салливан F-16
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Источник:
politico.com

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