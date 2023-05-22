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На ЗАЭС снова блэкаут. В Энергоатоме сообщили, что РФ поставила под риск безопасность всего мира (upd)

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Ядерную и радиационную

На ЗАЭС снова блэкаут. В Энергоатоме сообщили, что РФ поставила под риск безопасность всего мира (upd)

Енергоатом

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В результате террористического обстрела рашистами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. Уже в седьмой раз с начала оккупации рашистскими террористами украинской станции (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

После потери внешнего питания, которое жизненно необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток.

В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, отмечает Энергоатом.

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Обновлено. Укрэнерго восстановило линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание от украинской энергосистемы.

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В статье: война с россией ЗАЭС Запорожская АЭС Укрэнерго
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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