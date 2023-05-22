  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На ЗАЭС снова блэкаут. В Энергоатоме сообщили, что РФ поставила под риск безопасность всего мира
В тренде

На ЗАЭС снова блэкаут. В Энергоатоме сообщили, что РФ поставила под риск безопасность всего мира

Общие новости
(1 голосов)

Ядерную и радиационную

На ЗАЭС снова блэкаут. В Энергоатоме сообщили, что РФ поставила под риск безопасность всего мира

Енергоатом

Новина українською

В результате террористического обстрела рашистами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. Уже в седьмой раз с начала оккупации рашистскими террористами украинской станции (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

После потери внешнего питания, которое жизненно необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток.

В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, отмечает Энергоатом.

Читайте такжеРоссийские оккупанты хотят эвакуировать с ЗАЭС более трех тысяч работников

По теме
yellow-arrow
Зозуля: Будущее поколение наших потомков будет расти с ненавистью к россиянам
yellow-arrow
"Для них – да". Байден эффектно ответил на вопрос о риске угроз РФ из-за F-16 для Украины
yellow-arrow
Воздушные Силы подтвердили уничтожение истребителя РФ, также есть полные данные по ночной атаке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ЗАЭС Запорожская АЭС
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/energoatom_ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде