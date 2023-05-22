На ЗАЭС снова блэкаут. В Энергоатоме сообщили, что РФ поставила под риск безопасность всего мира

В результате террористического обстрела рашистами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС. Уже в седьмой раз с начала оккупации рашистскими террористами украинской станции (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

После потери внешнего питания, которое жизненно необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток.

В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира, отмечает Энергоатом.