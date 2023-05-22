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Президент Чехии призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине

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Мотивацией должен быть исторический опыт

Президент Чехии призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В чешском городе Терезин почтили память жертв нацистских преследований при участии свидетелей событий. С речью выступил президент страны Петр Павел.

Глава чешского государства призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине, передает Radio Prague International. По его словам, мотивацией должен быть исторический опыт.

Отмечается, что в последний раз речь президента Чехии звучала на акции памяти в Терезине в 2015 году из уст Милоша Земана.

Как и в прошлом году, когда в Украине началась война, и в этом году Мемориал Терезин не пригласил на мероприятие представителей России и Беларуси.

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В статье: война с россией Петр Павел
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Источник:
ruski.radio.cz

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