Президент Чехии призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине

В чешском городе Терезин почтили память жертв нацистских преследований при участии свидетелей событий. С речью выступил президент страны Петр Павел.

Глава чешского государства призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине, передает Radio Prague International. По его словам, мотивацией должен быть исторический опыт.

Отмечается, что в последний раз речь президента Чехии звучала на акции памяти в Терезине в 2015 году из уст Милоша Земана.

Как и в прошлом году, когда в Украине началась война, и в этом году Мемориал Терезин не пригласил на мероприятие представителей России и Беларуси.