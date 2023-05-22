Российские добровольцы зашли на территорию РФ, пишут об уничтоженном ими пограничном пункте
И даже об убитых и раненых
Брати по зброї
Утром, 22 мая, появилась информация о том, что участники "Российского добровольческого корпуса" уже в третий раз пересекли границу российской федерации, зашли на территории брянской и белгородской областей. На этот раз они выложили ролик из поселка Безлюдовка (Белгородщина), заявив, что "скоро РФ будет свободной".
"Диктатуре Кремля пора положить конец. Легион возвращается домой", – заявили также участники движения под названием "Свобода России".
Как сообщают Telegram-каналы ("Брати по зброї"), "первые результаты захода российских добровольцев – это уничтоженный пограничный пункт, а количество убитых и раненых составляет десятки людей".
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