  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российские добровольцы зашли на территорию РФ, пишут об уничтоженном ими пограничном пункте
В тренде

Российские добровольцы зашли на территорию РФ, пишут об уничтоженном ими пограничном пункте

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

И даже об убитых и раненых

Российские добровольцы зашли на территорию РФ, пишут об уничтоженном ими пограничном пункте

Брати по зброї

Новина українською

Утром, 22 мая, появилась информация о том, что участники "Российского добровольческого корпуса" уже в третий раз пересекли границу российской федерации, зашли на территории брянской и белгородской областей. На этот раз они выложили ролик из поселка Безлюдовка (Белгородщина), заявив, что "скоро РФ будет свободной".

"Диктатуре Кремля пора положить конец. Легион возвращается домой", – заявили также участники движения под названием "Свобода России".

Читайте такжеВоздушные Силы подтвердили уничтожение истребителя РФ, также есть полные данные по ночной атаке

Как сообщают Telegram-каналы ("Брати по зброї"), "первые результаты захода российских добровольцев – это уничтоженный пограничный пункт, а количество убитых и раненых составляет десятки людей".

По теме
yellow-arrow
Минобороны – о ситуации в Бахмуте: Мы выиграли время для определенных действий, о них можно будет сказать позже
yellow-arrow
В ЕС заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось
yellow-arrow
"Ожидаем, что Барселона признает свою ошибку". Палкин - о скандальном видео каталонцев для россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/bpzua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде