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"Ожидаем, что Барселона признает свою ошибку". Палкин - о скандальном видео каталонцев для россиян

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(1 голосов)

Испанский гранд оскандалился позорным видео

"Ожидаем, что Барселона признает свою ошибку". Палкин - о скандальном видео каталонцев для россиян

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отреагировал на скандальное видео игроков "Барселоны", в котором они обратились к россиянам.

"Украинский футбольный клуб "Шахтер" выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения игроков "Барселоны" Алехандро Бальде и Сержи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из России.

Второй год на территории Украины продолжается кровавое военное вторжение со стороны Российской Федерации, которому нет оправдания. Жертвами этой войны стали тысячи украинцев, разрушены десятки городов, миллионы людей потеряли свои дома и стали беженцами. Весь мир объединился в поддержке Украины и украинского народа и осудил вторжение. Ежедневно мы делаем все, чтобы приблизить победу Украины и защитить европейские ценности свободы и демократии.

Особую помощь Украине оказывает польский народ: в частности, свою солидарность с украинцами неоднократно демонстрировал капитан национальной сборной Польши и нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский.

Читайте такжеЛевандовски об обращении игроков Барсы к россиянам: Все получилось очень плохо. Клуб должен принять определенные меры

И в это время мы видим, как футболисты одного из ведущих клубов мира, "Барселоны", обращаются к россиянам, выражая им свою благодарность и поддержку. Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Мы должны помнить, что ни одна победа на футбольном поле не стоит жизни ребенка, никакие деньги, заработанные на футбольном рынке, не стоят разрушенных городов и искалеченных судеб людей.

Надеемся, ФК "Барселона" осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, в настоящее время абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем", - сказал Палкин.

Ранее ряд украинских клубов осудили поведение футболистов каталонского клуба.

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В статье: Сергей Палкин Барселона Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (1)
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Опанасович (Ковалівка)
22.05.2023 в 11:54
Якщо би це було непорозуміння, то в барсі дуже швидко про це заявили, а так чогось чекають. ляпорта на одній із ганебних пресконференцій натякав про якихось багатих спонсорів, які готові вкладати гроші в його корупційні схеми. Може не хочуть з ними сваритися. Не дарма ж взимку абідаль туди їздив налагоджувати стосунки
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