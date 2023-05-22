Британская разведка: Россия создает новую элитную штурмовую авиационную группу для ударов по Украине
Су-24 + Су-34 + вертолеты
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия с высокой вероятностью создает новую "элитную" штурмовую авиационную группу под кодовым названием "Шторм", которая будет действовать над Украиной. Подразделение будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.
Комбинация типов самолетов свидетельствует о том, что основная роль группы будет заключаться в выполнении наземных штурмовых миссий, пишет британская разведка. По сообщениям российских СМИ, "заслуживающих доверия", Министерство обороны России стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая им большую заработную плату и открывая набор для отставных авиаторов.
Создание группы подчеркивает, как Россия оценивает свои регулярные эскадрильи ВВС, которые серьезно недорабатывают в выполнении своей основной функции – нанесении авиаударов по украинской линии фронта.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 22, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/f4SN7EUioz
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dWvk4LDFPd
Популярное сейчас
- Жеваго сделал заявление по поводу будущего Ворсклы
- Российские добровольцы зашли на территорию РФ, пишут об уничтоженном ими пограничном пункте
- Два Русина и первое признание Шовковского. Символическая сборная 27-го тура УПЛ
- "Война была неизбежной". Глава ГУР рассказал, сколько лет назад РФ начала готовиться к агрессии против Украины
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Новости по теме
- 13:36 Украинские Подрыв железной дороги в Крыму мог сорвать поставки ракет Черноморскому флоту РФ – разведка Британии
- 10:44 Украинские Кремль запрещает чиновникам увольняться во время "сво" – угрожают сфабрикованными делами
- 11:50 Украинские Британская разведка: Очевидная уязвимость "непобедимых" Кинжалов стала для РФ неожиданностью