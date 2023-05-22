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Британская разведка: Россия создает новую элитную штурмовую авиационную группу для ударов по Украине

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(1 голосов)

Су-24 + Су-34 + вертолеты

Британская разведка: Россия создает новую элитную штурмовую авиационную группу для ударов по Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Россия с высокой вероятностью создает новую "элитную" штурмовую авиационную группу под кодовым названием "Шторм", которая будет действовать над Украиной. Подразделение будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

Комбинация типов самолетов свидетельствует о том, что основная роль группы будет заключаться в выполнении наземных штурмовых миссий, пишет британская разведка. По сообщениям российских СМИ, "заслуживающих доверия", Министерство обороны России стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая им большую заработную плату и открывая набор для отставных авиаторов.

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Создание группы подчеркивает, как Россия оценивает свои регулярные эскадрильи ВВС, которые серьезно недорабатывают в выполнении своей основной функции – нанесении авиаударов по украинской линии фронта.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Су-24
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Комментарии (1)
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чалагач (Киев)
22.05.2023 в 14:43
тільки яценюк запропонував був заплотити асам відставним з сша та ізраїлю поохотитись на рашефашистів в українському небі на "арендованих"гелікоптерах апачі та літаках ф-18...,так відразу яценюка за яйця винесли з трибуни путінські холуї прошенка-медведчука слуги...
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