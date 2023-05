Британская разведка: Россия создает новую элитную штурмовую авиационную группу для ударов по Украине

Россия с высокой вероятностью создает новую "элитную" штурмовую авиационную группу под кодовым названием "Шторм", которая будет действовать над Украиной. Подразделение будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

Комбинация типов самолетов свидетельствует о том, что основная роль группы будет заключаться в выполнении наземных штурмовых миссий, пишет британская разведка. По сообщениям российских СМИ, "заслуживающих доверия", Министерство обороны России стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая им большую заработную плату и открывая набор для отставных авиаторов.

Создание группы подчеркивает, как Россия оценивает свои регулярные эскадрильи ВВС, которые серьезно недорабатывают в выполнении своей основной функции – нанесении авиаударов по украинской линии фронта.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/f4SN7EUioz



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dWvk4LDFPd