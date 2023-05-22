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В ЕС заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось

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Сообщает Боррель

В ЕС заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что Украина очень скоро получит боевые самолеты F-16. Он заявил об этом в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам, отвечая на вопрос журналистов относительно своего отношения к созданию авиационной коалиции F-16.

"Это хорошая идея и добрые слова, поступившие от G7. Наконец они решили подготовить основу для предоставления Украине боевых самолетов, в которых она нуждается. Тренировка пилотов уже началась, это первая вещь, которую надо было сделать. Я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине оружие такого рода".

От европейских стран, которые должны были бы проводить обучение украинских пилотов на F-16, подтверждений данных о начале тренировок не поступало. На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В нее уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

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В статье: война с россией Жозеп Боррель F-16
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Источник:
notimerica.com

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