Минобороны – о ситуации в Бахмуте: Мы выиграли время для определенных действий, о них можно будет сказать позже

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию в Бахмуте по состоянию на сейчас:

"Со вчерашнего дня ситуация на Бахмутском направлении существенно не изменилась. Продолжаются бои. Наши войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет". Враг осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль. Продолжается борьба за господствующие высоты на флангах – севере и юге пригорода".

"Наши бойцы не дают врагу возможности там закрепиться. Враг стягивает дополнительные силы и средства. Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать позже".