В Воздушных силах прокомментировали информацию Борреля о начале обучения украинских пилотов на F-16

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил, что тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию Liga.net опроверг эту информацию.

Боррель выразил надежду, что F-16 вскоре будут доставлены в Украину. В то же время Игнат заявил, что "ничего не началось". Отвечая на вопрос, известны ли сроки, когда тренировки таки начнутся, он сказал: "Нет, но вот-вот".

Представитель Воздушных сил также прокомментировал в эфире телемарафона ночную атаку россиян на Днепр и область, в ходе которой враг применил различные типы ракет.

"Наша ПВО не имеет достаточных мощностей, чтобы противостоять баллистическим ракетам. Есть системы Patriot на боевом дежурстве, но, понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые направления, все крупные города, все важные объекты критической инфраструктуры. Потому что именно по таким объектам в Днепре, по военным и объектам инфраструктуры сегодня целился враг".

Он отметил, что для улучшения ситуации необходимо большее количество систем, таких, как Patriot и SAMP/T. В Воздушных силах отметили, что враг выпустил по региону 16 ракет различных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131.