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Хацкевич: Хочется поработать в Европе, но есть много факторов, связанных с белорусским паспортом

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Белорусский тренер рассказал о своем будущем

Хацкевич: Хочется поработать в Европе, но есть много факторов, связанных с белорусским паспортом

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился планами на ближайшее будущее.

"Понятно, что хочется поработать в Европе, но на сегодняшний момент есть много факторов, связанных с белорусским паспортом.

Я столкнулся с этими проблемами, когда попал в Европу. Даже уезжая на Кипр, когда появилась работа... 10 апреля уехал в Европу, и до 15 сентября никак не легализовался, не было визы. Я подал документы и их рассматривали.

До 31 мая у меня есть резиденция на Кипре. Сейчас мой сын тут восстанавливается после операции в одной команде, есть возможность вернуться в Европу.

Не тянет ли домой? Мы рассматриваем вариант, чтобы когда вернемся в Европу, то уже, наверное, будем возвращаться в Киев. Потому что очень хочется домой", — отметил Хацкевич.

Напомним, последним клубом Хацкевича была кипрская "Кармиотисса", с которой он работал с 18 сентября по 31 октября 202 года (6 матчей). С того момента 49-летний белорус находится без работы.

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В статье: Александр Хацкевич
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Источник:
ЧестнОК

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