Российские повстанцы заявили, что освободили село в Белгородской области – в РФ отреагировали
Сообщили об освобождении одного населенного пункта
Свобода России
Легион "Свобода России" и Русский Добровольческий Корпус полностью освободили н/п Козинка (Белгородская область РФ). Сообщается, что в Грайворон зашли передовые отряды, и они двигаются дальше.
На протяжении всего дня 22 мая появляется различная информация о заходе российских повстанцев на территорию РФ:
"Жители приграничных регионов! Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем цивильных и не используем их в своих целях. Свобода уже близко! Всем, кто следит за нами: скоро все детали, остаемся на связи".
Губернатор Белгородщины заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
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