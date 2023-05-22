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Российские повстанцы заявили, что освободили село в Белгородской области – в РФ отреагировали

Общие новости
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Сообщили об освобождении одного населенного пункта

Российские повстанцы заявили, что освободили село в Белгородской области – в РФ отреагировали

Свобода России

Новина українською

Легион "Свобода России" и Русский Добровольческий Корпус полностью освободили н/п Козинка (Белгородская область РФ). Сообщается, что в Грайворон зашли передовые отряды, и они двигаются дальше.

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На протяжении всего дня 22 мая появляется различная информация о заходе российских повстанцев на территорию РФ:

"Жители приграничных регионов! Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем цивильных и не используем их в своих целях. Свобода уже близко! Всем, кто следит за нами: скоро все детали, остаемся на связи".

Губернатор Белгородщины заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/legionoffreedom

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