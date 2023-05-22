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В ГУР сообщили, что именно российские добровольцы делают на территории РФ

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В ГУР сообщили, что именно российские добровольцы делают на территории РФ

ГУР

Новина українською

ГУР подтвердила, что Легион "Свобода России" и "Русский Добровольческий Корпус" проводят операцию на территории Белгородской области РФ для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии украинским СМИ, Суспільне и hromadske, отметил:

"События в Белгородской области и других приграничных с Россией территориях – следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской России против Украины. Да, ответственность за эти события взяли на себя граждане рф, а именно силы РДК и легиона "Свобода России". Я думаю, что мы все только можем приветствовать решительные действия оппозиционно настроенных граждан рф, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом путина".

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Около 14:00 легион "Свобода России" заявил, что был освобожден населенный пункт в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского округа "зашла ДРГ ВСУ".

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В статье: война с россией ГУР Андрей Юсов
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Источник:
t.me/suspilnenews

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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
22.05.2023 в 16:35
Білгород буде вільним!!
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