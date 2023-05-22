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Российские добровольцы заявили об освобождении двух сел на Белгородщине: "Начали штурм Грайворона"

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На Белгородчине сегодня "тревожно"

Российские добровольцы заявили об освобождении двух сел на Белгородщине: "Начали штурм Грайворона"

фото из свободных источников

Новина українською

Легион "Свобода России" и бойцы "РДК" заявляют об увольнении населенного пункта Гора-Подол в Белгородской области РФ.

Об этом сообщает телеграм-канал "Легион "Свобода России".

"Гора-Подол пройдена! Легион с РДК начали штурм н/п Грайворон, Белгородской обл. Россия будет свободной!", - говорится в сообщении.

Ранее добровольцы также заявляли об освобождении н.п. Козинка.

Ранее сообщалось, что бойцы "Русского Добровольческого корпуса" провели новый рейд по территории Белгородской области РФ. Они уничтожили пограничный пункт в Белгородской области.

Telegram-каналы отмечали, что в области раздаются взрывы. На совещании у губернатора глава пограничного Грайворона доложил о "тревожных вестях" из воинской части.

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В статье: война с россией
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