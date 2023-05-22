Российские добровольцы заявили об освобождении двух сел на Белгородщине: "Начали штурм Грайворона"

Легион "Свобода России" и бойцы "РДК" заявляют об увольнении населенного пункта Гора-Подол в Белгородской области РФ.

Об этом сообщает телеграм-канал "Легион "Свобода России".

"Гора-Подол пройдена! Легион с РДК начали штурм н/п Грайворон, Белгородской обл. Россия будет свободной!", - говорится в сообщении.

об освобождении н.п. Козинка . Ранее добровольцы также заявляли

Ранее сообщалось, что бойцы "Русского Добровольческого корпуса" провели новый рейд по территории Белгородской области РФ. Они уничтожили пограничный пункт в Белгородской области.

Telegram-каналы отмечали, что в области раздаются взрывы. На совещании у губернатора глава пограничного Грайворона доложил о "тревожных вестях" из воинской части.