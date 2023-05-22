Воины 24-й ОМБр уничтожили вражеский ударный вертолет Ми-24

Воины 24 ОМБр им. короля Даниила уничтожили вражеский ударный вертолет Ми-24.

Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск.

"Сегодня силами и средствами Королевской бригады был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24", - говорится в сообщении.

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На каком направлении был уничтожен вертолет, не отмечается.