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На войне с РФ в бою погиб чемпион Украины легкоатлет Богдан Ходаковский

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На войне Богдан был снайпером-стрелком

На войне с РФ в бою погиб чемпион Украины легкоатлет Богдан Ходаковский

Новина українською

Война, которую развязала Россия, продолжает уносить жизни спортсменов нашего народа.

Об этом сообщает ТГ-канал Верховной Рады.

Украинский легкоатлет Богдан Ходаковский погиб на войне со страной-агрессором. Трагедия произошла 15 мая в Донецкой области на Бахмутском направлении.

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На войне Богдан был снайпером-стрелком. Ходаковский в свое время был членом сборной Киевской области, а также достигал выдающихся высот, в частности, Богдан становился победителем и призером чемпионатов Украины по прыжкам с шестом.

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В статье: война с россией
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