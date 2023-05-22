На войне с РФ в бою погиб чемпион Украины легкоатлет Богдан Ходаковский
На войне Богдан был снайпером-стрелком
Война, которую развязала Россия, продолжает уносить жизни спортсменов нашего народа.
Об этом сообщает ТГ-канал Верховной Рады.
Украинский легкоатлет Богдан Ходаковский погиб на войне со страной-агрессором. Трагедия произошла 15 мая в Донецкой области на Бахмутском направлении.
На войне Богдан был снайпером-стрелком. Ходаковский в свое время был членом сборной Киевской области, а также достигал выдающихся высот, в частности, Богдан становился победителем и призером чемпионатов Украины по прыжкам с шестом.
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