Россияне эвакуируют хранилище ядерных боеприпасов в Белгородской области, - ГУР

Россияне проводят срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища, которое находится в Белгородской области. Это происходит на фоне операции "Русского добровольческого корпуса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Юсов заявил, что в информации об эвакуации из приграничных населенных пунктов Белгородской области и уничтожении российского Ми-8 в регионе "есть много правды".

"Есть даже дополнительная информация насчет эвакуационных мероприятий. В срочном режиме объект "Белгород-22", это хранилище ядерных боеприпасов, так же россиян эвакуируют из района, вблизи Грайворона (город на границе с Украиной - ред.)", - рассказал Юсов.

Он также подтвердил, что на объекте "Белгород-22" находилось тактическое ядерное оружие.

По словам Юсова, все, что сейчас происходит на территории России, - это внутренний конфликт. В операции принимают участие граждане РФ, их уже поддержали другие жители пограничных территорий Белгородской области.

Напомним, что сегодня, 22 мая, в пограничье Белгородской области начали звучать взрывы. Позже "РДК" и легион "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, объявили о начале своей операции в регионе.