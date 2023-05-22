"Ситуация сложная": Легион Свобода России назвали свои действия в РФ созданием демилитаризованной зоны
На Белгородщине продолжаются активные боевые действия
фото из соцсетей
Бойцы легиона "Свобода России" рассказали, что создают демилитаризованную зону на границе с РФ.
Об этом сообщает Суспільне.
"Ситуация сложная, легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они не смогут обстреливать Украину", - сказали в пресс-службе легиона.
"В дальнейшем – двигаемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны", – добавили в комментарии изданию.
Ранее сообщалось, что бойцы "Русского Добровольческого корпуса" провели новый рейд по территории Белгородской области РФ. Они уничтожили пограничный пункт в Белгородской области.
Telegram-каналы отмечали, что в области раздаются взрывы.
В сети также появилось видео, где танк заезжает на территорию КПП "Грайворон" в Белгородской области РФ.
Также сообщалось, что Легион "Свобода России" и "РДК" заявляют об
В ГУР МО заявили, что операцию в Белгородской области производят исключительно граждане России. Военные создают "полосу безопасности".
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