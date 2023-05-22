Госдеп: Работа над предоставление Украине F-16 является приоритетом для США

Соединенные Штаты считают приоритетным обеспечение Украины истребителями F-16 и будут работать для осуществления этой цели в ближайшие месяцы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", на брифинге в понедельник заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Президент (США Джо Байден – ред.) очень четко дал понять, что мы начнем обучение украинских военных пилотированию F-16 и будем работать с нашими союзниками и партнерами над предоставлением Украине истребителей F-16", – отметил представитель Госдепа.

Читайте также Генштаб: Авиация ВСУ за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага

"Я не могу объявить, когда или как это произойдет, или из каких стран они поступят. Но это (предоставление F-16 – ред.) является нашим приоритетом, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы", – добавил он.

Миллер подчеркнул, что США, как и другие государства, не одобряют применение западного оружия для поражения территории России.

"Но я считаю важным напомнить всем, что, конечно, именно Россия начала эту войну. Именно Россия продолжает совершать нападения на гражданских украинцев. И именно Россия обстреливает школы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры", – отметил он.

"Поэтому именно Украина должна решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но именно Россия является агрессором в этой войне", – добавил представитель Госдепа США.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, США и Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.