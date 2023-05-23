ВСУ за понедельник поразили 4 пункта управления россиян и 11 артиллерийских средств

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 23 мая, сообщает, что за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления россиян, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов. В понедельник был сбит российский ударный вертолет Ми-24.

Также Генштаб сообщает, что этой ночью враг задействовал для ударов 4 "Шахеда", все сбиты. Но информация уточняется.

Россияне в свою очередь нанесли 48 авиационных ударов, применив иранские ударные дроны. Также было совершено около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Сообщается, что на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.